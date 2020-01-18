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Садальский и Шаляпин отказались от классических купелей в пользу бассейнов на Крещение

Певец и актер уверены – в этот день любая вода считается святой.

Садальский и Шаляпин отказались от классических купелей в пользу бассейнов на Крещение
Прохор Шаляпин/Фото: https://www.instagram.com/p/B7NC2f0oGFz/

Актер Станислав Садальский и певец Прохор Шаляпин отказались от окунания в купель в пользу бассейнов. Об этом знаменитости рассказали журналистам Teleprogramma.pro накануне важного для православной церкви праздника – Крещения Господня. Так, Станислав поведал, что раньше купался в проруби, но посоветовавшись со священником, пришел к выводу – в этот день вода святая везде, а значит, нет никакой разницы, где в ней купаются.

В этот раз Садальский и вовсе променял бассейн на воды швейцарских озер.

«В этом году я на Крещение буду в Швейцарии, там, может быть, в озеро окунусь, если будет настроение. Обычно хожу в бассейн «Чайка», там температура воды 29 градусов, и на каждое Крещение туда традиционно приходит священник, опускает в воду крест, и в теплую воду все погружаются», — отметил он.

Прохор Шаляпин, как и Станислав Садальский, предпочитает не рисковать и тоже выбирает закрытый водоем. В этот раз Крещение настигнет артиста в Калифорнии.

«Православный праздник Крещения Господня я проведу в Голливуде. Затем отправлюсь в круиз по Тихому океану. В океан нырять не буду, думаю, что обойдусь бассейном», — рассказал он.

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Тэги:

Крещение ГосподнеПрохор ШаляпинСтанислав СадальскийСтас СадальскийШаляпин личная жизнь
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Садальский и Шаляпин отказались от классических купелей в пользу бассейнов на Крещение
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