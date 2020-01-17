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Миро раскрыла секрет быстрого замужества Даши Жуковой

Блогер знает, почему на ней богачи женятся сразу, а не «маринуют» годами в любовницах.

Миро раскрыла секрет быстрого замужества Даши Жуковой
Даша Жукова, как отдельный вид светских львиц. Фото: Alexander Keltik/Russian Look

Популярный блогер Лена Миро раскрыла секрет успеха Даши Жукой, бывшей супруги Романа Абрамовича. Она сравнила 38-летнюю бизнесвумен с известными моделями Натальей Водяновой и Леной Перминовой, которые несколько лет жили в гражданских браках с богатыми мужчинами, рожали им детей, но официального предложения руки и сердца не получали. На Жуковой же миллионеры всегда женятся сразу, отмечает Миро, а значит у нее есть какой-то тайный козырь.

Блогер пишет, что особенность Дарьи в том, что она смотрит на олигархов, как на равных, потому что сама из богатой семьи. Она не модель, пробившаяся из низов и пытающаяся устроить свою личную жизнь в богатых особняках. Она воспринимает богачей, как рядовых мужиков.

«И вот перед простым миллиардером стоит выбор: на ком жениться — на той, для кого он — билет (в красивую жизнь, — прим. авт.), или на той, для кого он — обычный мужик. И простой миллиардер, как правило, выбирает второе», — рассуждает Миро.

Первый вариант, по ее логике, тоже происходит, и это как раз сценарии известных моделей.

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Миро раскрыла секрет быстрого замужества Даши Жуковой
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