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«Еду на спектакль и вдруг заплакала»: Климова вспомнила, как не сдержала слез

При этом актриса старается не грузить детей своими проблемами.

«Еду на спектакль и вдруг заплакала»: Климова вспомнила, как не сдержала слез
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

По словам Екатерины, она не понаслышке знает, что такое отчаяние и уныние. В недавнем интервью экс-возлюбленная Гелы Месхи вспомнила о том, что в один из дней, она не справилась со своими эмоциями. Тогда, как утверждает Климова, она столкнулась с несколькими проблемами сразу: дома ее ждали приболевшие дети, а ей нужно было ехать в театр.

«Еду на спектакль и вдруг заплакала», — отметила актриса в беседе с «Караван историй», припомнив малоприятную ситуацию.

Зачастую Екатерина позволяет себе разгрузиться от неприятных мыслей. Бывшая супруга Гелы Месхи считает, что инстинкт самосохранения обычно несет ее вперед. У актрисы нет лишнего времени на то, чтобы просто сесть и задуматься о том, как протекает ее жизнь. Всех людей Климова воспринимает исключительно через поступки, а не красивые слова. Именно сильный характер, по мнению знаменитости, помогает бороться за личной счастье, когда человек лишается смысла жизни, теряет любимых и сталкивается с нехваткой денег. Екатерина старается не впадать в депрессию. Актриса может позволить себе слёзы уныния, но в самой тяжелой ситуации, ей хочется действовать, меняя что-то в своей жизни. Знаменитость утверждает, что она не посвящает отпрысков в свои проблемы, считая, что взрослые не могут грузить детей личными переживаниями.

Актриса Екатерина Климова с сыновьями
Екатерина Климова с сыновьями Матвеем м Корнеем на отдыхе (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«Человек с характером продолжает идти вперед, и в этом его спасение», — считает Климова.

Напомним, что актриса одна воспитывает четверых детей: 17-летнюю дочь Елизавету. От Игоря Петренко у Екатерины есть двое сыновей: Матвей и Корней. В браке с Гелой Месхи она родила дочку Беллу.

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«Еду на спектакль и вдруг заплакала»: Климова вспомнила, как не сдержала слез
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