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Леонардо Ди Каприо спас от гибели тонущего француза

Актер вместе со своей невестой Камилой Морроне путешествовал по Карибскому морю.

Леонардо Ди Каприо спас от гибели тонущего француза
Ди Каприо. Фото Global look press

Эта история в духе «Титаника» случилась с Леонардо Ди Каприо 30 декабря, однако закончилась она хорошо. Отдыхая вместе со своими друзьями и 22-летней невестой Камилой Морроне на яхте в водах Карибского моря, актер получил сигнал от капитана судна Club Med, который сообщил, что один из членов его экипажа свалился за борт в состоянии алкогольного опьянения.

Отправляя сигнал, он и сам не верил в то, что человек найдется. Ведь выловить в разбушевавшемся море нетрезвого парня живым фактически нереально.

Так получилось, что единственным ответившим на призыв о помощи оказался капитан яхты Ди Каприо. Старания членов экипажа оказались ненапрасными. После 11 часов пребывания в воде пропавший 24-летний парень был найден.

«Сильно обезвоженный человек, известный только как Виктор, был замечен командой Лео возле острова Саба», — передает The Sun.

Недавний весельчак рыдал и все время повторял, что должен был умереть. Капитан расценивал его шансы на спасение как один на миллиард.

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Карибское мореЛеонардо Ди Каприояхта
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Леонардо Ди Каприо спас от гибели тонущего француза
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