Леонардо Ди Каприо спас от гибели тонущего француза

Актер вместе со своей невестой Камилой Морроне путешествовал по Карибскому морю.

Эта история в духе «Титаника» случилась с Леонардо Ди Каприо 30 декабря, однако закончилась она хорошо. Отдыхая вместе со своими друзьями и 22-летней невестой Камилой Морроне на яхте в водах Карибского моря, актер получил сигнал от капитана судна Club Med, который сообщил, что один из членов его экипажа свалился за борт в состоянии алкогольного опьянения.

Отправляя сигнал, он и сам не верил в то, что человек найдется. Ведь выловить в разбушевавшемся море нетрезвого парня живым фактически нереально.

Так получилось, что единственным ответившим на призыв о помощи оказался капитан яхты Ди Каприо. Старания членов экипажа оказались ненапрасными. После 11 часов пребывания в воде пропавший 24-летний парень был найден.

«Сильно обезвоженный человек, известный только как Виктор, был замечен командой Лео возле острова Саба», — передает The Sun.

Недавний весельчак рыдал и все время повторял, что должен был умереть. Капитан расценивал его шансы на спасение как один на миллиард.