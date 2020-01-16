ЗВЕЗДЫ

«Посчитали бестолковой и махнули рукой»: Климова вспомнила, как расстраивала родителей

Актриса призналась, что сумела добиться уважения близких поступив в Щепкинское училище.

«Посчитали бестолковой и махнули рукой»: Климова вспомнила, как расстраивала родителей
Екатерина Климова с мамой Светланой Владимировной (Фото: Instagram.com/klimovagram)

В недавнем интервью экс-возлюбленная Гелы Месхи призналась, что почему-то всегда была уверена в том, что станет актрисой. Однако в юности Екатерина не предпринимала никаких действий для достижений своей заветной цели. Вопреки всеобщему мнению, Климова заявила, что в школьные годы она не блистала успехами, стараясь не задумываться о том, чем она будет заниматься в будущем. По словам знаменитости, ее родители к такой позиции дочери отнеслись спокойно. В буквальном смысле махнув на нее рукой. Близкие девушки решили дать ей полную свободу действий.

«Мама с папой, глядя на все это, видимо, посчитали меня бестолковой и махнули рукой», — приводит «Караван историй» слова Климовой, которая вспомнила, как расстраивала своих родителей в юности.

По этой причине с их стороны, как утверждает Екатерина, не было никаких советов, указаний или нотаций. В итоге бывшей возлюбленной Месхи все-таки удалось завоевать родительское уважение. Благодаря тому, что она стала студенткой Щепкинского училища. Когда мама и папа Климовой узнали, что их дочь выбрала актерскую стезю, они поняли всю серьезность положения — проникшись мечтами и стремлениями наследницы. По словам актрисы, один только факт поступления в знаменитый ВУЗ сделал ее звездой в рамках их небольшой, но дружной семье.

Актриса Екатерина Климова с дочкой Елизаветой и сыновьями Матвеем и Корнеем
Екатерина Климова с дочкой Елизаветой и сыновьями Матвеем и Корнеем(Фото: Instagram.com/klimovagram)

А сейчас Екатерина переживает за свою 17-летнюю дочку Елизавету, которой предстоит получить аттестат зрелости и стать студенткой. Девушка уже упоминала о том, что она планирует связать свою жизнь с журналистикой.

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«Посчитали бестолковой и махнули рукой»: Климова вспомнила, как расстраивала родителей
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