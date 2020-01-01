41-летняя Климова не пригласила Гелу Месхи на празднование Нового года

41-летняя Екатерина Климова в Stories поделилась отчетными праздничными кадрами. Новогоднюю ночь знаменитость провела дома со своей семьей. После застолья и боя курантов близкие актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» отправились распаковывать подарки под елкой. На семейном ужине присутствовала и мама Екатерины — Светлана Владимировна. Этот вечер артистка решила посвятить детям. Пока Екатерина накрывала на стол, 17-летняя Елизавета позировала перед объективами фотокамер в приталенном комбинезоне глубокого винного оттенка. Образ старшей дочери Климовой дополнила алая помада, серьги-кольца и черные туфли на каблуке.

Четырехлетняя Белла предстала на празднике в образе маленькой принцессы. Звездная мама купила для наследницы лавандовое платье с пышной юбкой и тиару. В то время как дочери актрисы позировали для памятного новогоднего альбома. Сыновья Екатерины от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней — рассматривали подарки.

Стоит отметить, что Климова не пригласила Гелу Месхи на семейный ужин. Отец четырехлетней Беллы пропустил торжество. К слову, экс-супруг Екатерины также отсутствовал и на вечеринке по поводу дня рождения наследницы. В недавнем интервью актриса прокомментировала разлад с экс-возлюбленным. Климова уточнила, что из-за плотного рабочего графика она мало времени уделяла своей второй половинке. В итоге их отношения сошли на нет. Несмотря на развод, бывшим супругам удалось расстаться без взаимных упреков и лишних сцен.