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«Никогда не буду носить одежду унисекс»: Волочкова объяснила, почему выбирает платья

Также балерина поведала, как поддерживает себя в форме и что входит в ее меню.

«Никогда не буду носить одежду унисекс»: Волочкова объяснила, почему выбирает платья
Анастасия Волочкова. Фото: Инстаграм

Балерина Анастасия Волочкова на новогодние каникулы улетела в Таиланд и собирается оставаться там вплоть до 20 января, чтобы отметить на острове Ко Яо Яй свое 44-летие. В преддверии дня рождения звезда дала интервью изданию wday. Отвечая на вопросы журналиста, Волочкова рассказала, что прошлый год была для нее успешным. Балерина выпустила вторую книгу «Плата за успех» и презентовала спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».

Также танцовщица, привыкшая эпатировать публику своими шпагатами и откровенными нарядами, рассказала, как поддерживает спортивную форму. «Я пашу как папа Карло в зале по три часа со своими балетными па. Прибавьте баню, сауну  небольшое количество еды», — раскрыла секрет своей стройности Анастасия и добавила, что в основном ест салатные листья, вареные яйца и куриную грудку. Любимое блюдо балерины – суп том-ям.

Стройная и длинноногая Анастасия считает, что нельзя прятать красивую фигуру от мира и не упускает случая лишний раз ее продемонстрировать. Светская львица заявила, что никогда в жизни не наденет на себя унисекс-одежду и всегда будет носить сексуальные платья: «Я – балерина, я – Волочкова и хочу быть ею, а не кем-то другим. Я не пряник, чтобы всем нравиться».

Также балерина похвасталась своим автомобилем – жемчужным Maybach, стоимостью больше 10 миллионов рублей, сравнив машину с космическим кораблем.

Рассказывая о своей дочери, 14-летней Ариадне, балерина сказала, что гордится своим умным ребенком. И порадовалась, что сумела стать для дочки не только мамой, но и верной подружкой.

Комментируя слухи о себе, Волочкова заявила, что привыкла к выдумкам на свой счет и умеет игнорировать сплетни. «Последнюю шутку не слышали? Я иду в губернаторы! Большего бреда и придумать сложно», — рассказала балерина.

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«Никогда не буду носить одежду унисекс»: Волочкова объяснила, почему выбирает платья
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