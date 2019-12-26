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«Предновогодний шпагат»: обнаженная Волочкова опубликовала фото из бани

Балерина снова радует своих болельщиков и злопыхателей.

«Предновогодний шпагат»: обнаженная Волочкова опубликовала фото из бани
На снимке: балерина Анастасия Волочкова окунается в купели. Источник: Архив "КП"/Гусева Евгения

Российская танцовщица Анастасия Волочкова любит эпатировать публику откровенными фотографиями и провокационными заявлениями. На Инстаграм балерины подписано уже больше миллиона человек, которые активно следят за обновлениями страницы.

Особой любовью среди подписчиков пользуется шпагат в исполнении артистки, и Анастасия не заставляет их долго томиться в ожидании. В четверг в аккаунте балерины появилась новая фотография, на которой обнаженная Волочкова села на шпагате в бане, прикрывшись только веником.

Под провокационной фотографией танцовщица написала, что любовь к бане ей, 13-летней, привил отец, он же научил ее искусству правильно париться. Также Волочкова отметила, что сесть на шпагат – не просто так, для этого нужно много и усердно заниматься.

«Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани… На шпагат я села не сразу в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие», — прокомментировала свою позу Волочкова.

Также она предположила, что это фото соберет больше лайков, чем публикации с выступлений с детьми.

«Я не гонюсь за лайками и количеством подписчиков. Мое счастье-любовь ко мне людей. А многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь», — добавила балерина.

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«Предновогодний шпагат»: обнаженная Волочкова опубликовала фото из бани
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