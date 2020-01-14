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«Сдох от клипа, горемыка»: Шнуров написал стих о своих похоронах

Так музыкант отреагировал на предсказание о своей скорой кончине.

«Сдох от клипа, горемыка»: Шнуров написал стих о своих похоронах
Сергей Шнуров представил себя в гробу. Фото: globallookpress.com

Скандальный музыкант Сергей Шнуров отреагировал на новость о том, что он, якобы, в скором времени покинет бренный мир из-за своего клипа «Иисус». Напомним, такое предсказание афонских старцев озвучил через YouTube общественный деятель Сергей Алиев. Активист призвал лидера «Ленинграда» удалить обозначенное музыкальное видео со всех платформ, если он не хочет скорой смерти.

«Инстаграмный поэт» Шнуров написал по этому поводу ироничное стихотворение. В новом произведении он нарисовал картину своих похорон. По сюжету, прохожие смотрят на артиста в гробу и спрашивают у печальной процессии, от чего он умер.

«Бывало не вязал он лыка,

И неумерен был во всем,

Но сдох от клипа, горемыка.

Теперь мы гробик с ним несем», — ответили интересующимся.

В общем, понятно, что в страшные предсказания Шнуров не верит. Даже собственная смерти стала для лишь еще одной темой для творчества.

Напомним, клип группы «Лениград» под названием «i_$uss» вышел летом 2019 года и сразу же стал поводом для религиозных споров. В ролике много отсылок к Библии, но все происходящее наполнено иронией, фантасмагорией и даже жестокостью. Многие зрители запротестовали, что видео оскорбляет чувства верующих, но никаких санкций в отношении «Ленинграда» не последовало.

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«Сдох от клипа, горемыка»: Шнуров написал стих о своих похоронах
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