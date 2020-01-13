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Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»

Об этом рассказал общественный деятель Сергей Алиев.

Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
Шнурову предрекли скорую смерть/http://globallookpress.com/

Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Впрочем, музыкант может «спастись». Для этого ему надо удалить свой клип «Иисус» со всех платформ.

Как отметил Алиев, старцы, с которыми он общался, попросили его передать предсказание лично Сергею Шнурову. Правда, он боится, что пообщаться с музыкантом у него не получится, поэтому предостерег певца через свой канал в Сети.

«Решай, хочешь ли ты быть с богом или оказаться в аду», – заявил Сергей Алиев в своем обращении к Шнурову.

Отметим, что скандальный клип «Иисус» вышел у музыканта в начале 2019 года. Он вызывал негативную оценку в среде верующих. Кроме того, песню осудили некоторые общественные деятели. Позже Сергей Шнуров извинился перед всеми православными. Он отметил, что не хочет задеть чьих-либо чувств. В то же время клип с ресурсов он удалять отказался.

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Новости googleПесня "Иисус"Сергей АлиевСергей Шнуров
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Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
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