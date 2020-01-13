«Между нами была химия»: Клявер вспомнил отношения с Евой Польной

По словам музыканта, сейчас у него с матерью его дочери настоящая дружба.

Музыкант Денис Клявер в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнил свой роман с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной. Долгие годы об этих отношениях ничего не было известно. Между тем у артистов есть совместная дочь Эвелин. Сейчас девушке уже 14 лет.

«У нас сейчас с Евой настоящая дружба. Просто великолепные отношения. Между нами была химия. А потом все это переросло в обычную дружбу. Я вообще считаю, что обоюдной дружбы между мужчиной и женщиной не может быть, если у них перед этим не было отношений», — сказал Денис Клявер.

Как отметил музыкант, интимные отношения фактически неминуемый процесс между артистами, если они часто общаются. Так случилось и у него с Польной. Как он считает, химия в отношениях часто перерастает в нечто большее. В их случае все закончилось дружбой.

При этом сейчас певец счастлив со своей третьей супругой Ириной. Ведущая Алла Довлатова спросила, что бы взял музыкант на необитаемый остров. «Жену, нож и мобильный телефон», — выпалил не долго думая артист.