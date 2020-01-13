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«На фото грудь не наблюдается»: Гагарина в мини-бикини разочаровала фанатов

Среди поклонников выпускницы «Фабрики звезд» нашлись и те, кто вступился за возлюбленную Дмитрия Исхакова.

«На фото грудь не наблюдается»: Гагарина в мини-бикини разочаровала фанатов
Полина Гагарина (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Полина Гагарина проводит январские каникулы на Мальдивах. Выпускница «Фабрики звезд» отдала предпочтение одному из любимых курортов экс-возлюбленной бизнесмена Сулеймана Керимова. Эти зимние каникулы Анастасия Волочкова посвятила отдыху на Пхукете, изменив многолетней традиции.

На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим пляжным кадром. Представ в объективе фотокамеры в мини-бикини, вооружившись ракеткой. По словам Полины, пока ее дочка Мия проводит время в детском клубе, она играет в теннис, наслаждаясь относительной свободой.

Примечательно, что свежий снимок знаменитости вызвал неоднозначную реакцию ее верных почитателей. Армия поклонников артистки разделилась на два лагеря: пока одни хвалили Гагарину за стройную фигуру, другие раскритиковали певицу за излишнюю худобу, подметив, что Полине стоило бы сменить бикини на закрытый купальник.

«На фото грудь не наблюдается», «А где собственно бюст!», «Словно корсетом стянуло», «То же мне критики! Все у Полины идеально», «Великолепная фигура, диванным экспертам не понять», «Зависть-то какая», «Роскошная женщина», «Все при ней, все по фигуре», — отметили поклонники певицы.

Сама Полина уже говорила о том, что занимается спортом не ради похудения, а для здоровья. По словам певицы, она может позволить себе полакомиться фастфудом, съесть чипсы и запить все это газировкой.

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«На фото грудь не наблюдается»: Гагарина в мини-бикини разочаровала фанатов
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