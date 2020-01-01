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В перьях и блестках: Гагарина пришла на финал «Голоса» в платье со шлейфом

Певица призналась, что весь день после Новогодних застолий она провела на репетициях.

В перьях и блестках: Гагарина пришла на финал «Голоса» в платье со шлейфом
Полина Гагарина (Фото: Instagram.com/gagara1987)

32-летняя Полина Гагарина в одном из недавних интервью рассказала о том, что декабрь один из самых насыщенных месяцев для любого артиста — корпоративы, гастроли, съемка «Голубого Огонька», праздничные концерты и фестивале — все это, по словам певицы, требует полной самоотдачи. Посвятить время семье артиста может только на январских каникулах. Однако в первых же день после Новогодних застолий возлюбленная Дмитрия Исхакова провела на репетициях вокального проекта.

На личной страничке в Instagram Полина опубликовала свежее фото, которое было сделано на съемочной площадке шоу Первого канала. На финал «Голоса» певица пришла в платье-бюстье с разрезом до середины бедра и шлейфом. Вечерний наряд знаменитости украшали перья. Свой образ возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова дополнила босоножками на шпильке. Кроме того, на ноги певицы стилисты проекта нанесли блестки.

«Ну что друзья, пока все продолжают праздновать, мы с самого утра уже репетируем! Ведь сегодня финал! Включайте скорее @voice1tv. Мы готовы! Смотрите и наслаждайтесь», — отметила Полина.

В недавнем интервью Гагарина призналась, что рядом с мужем она обрела настоящее счастье. Пара воспитывает двоих детей: старшего сына артистки от предыдущего брака — двенадцатилетнего Андрея. От Дмитрия Исхакова певица родила дочку Мию.

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В перьях и блестках: Гагарина пришла на финал «Голоса» в платье со шлейфом
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