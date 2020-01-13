ЗВЕЗДЫ

«У Пашки уже ребра торчат»: Утяшеву попросили откормить исхудавшего мужа

Сама телеведущая утверждает, что ей нравится баловать близких блюдами домашней кухни.

«У Пашки уже ребра торчат»: Утяшеву попросили откормить исхудавшего мужа
Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram.com/liasanutiasheva)

Вместе с мужем резидентом Comedy Club Ляйсан Утяшева проводит январские каникулы в Майами. Супруги решили убить сразу двух зайцев — отдохнуть в Штатах и организовать концерт для Паши Воли. За кулисами шоу гимнастка столкнулась с рэпером Бастой и его возлюбленной Еленой. На личной страничке в Instagram гимнастка поделилась отчётным снимком, отметив, что была рада повидаться с Василием Вакуленко и его женой.

Примечательно, что поклонники Утяшевой не оставили без внимания свежее фото знаменитости, попросив спортсменку откормить исхудавшего мужа. По мнению некоторых из подписчиков гимнастки, Паше не помешало бы набрать вес.

«У Пашки уже ребра торчат!», «Кожа да кости — вот не зря говорят», «Откормите его уже!!», «Что-то Павел подсдулся», «Васька силач и Пашка соломка!!», «Ляйсан у Вас муж как тростинка, куда он так худеет?!», «Самого стройного надо хотя бы мясом кормить начинать с сухарной диеты с водой пусть слезет», — обратилась к Утяшевой ее верные почитатели.

Телеведущая Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей, рэпером Бастой и его супругой Еленой
Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей, рэпером Бастой и его супругой Еленой (Фото: Instagram.com/liasanutiasheva)

В недавнем интервью спортсменка призналась, что ей нравится баловать близких блюдами домашней кухни. При этом Утяшева подметила, что именно муж с удовольствием дегустирует все ее кулинарные шедевры. Так, к новогоднему столу Ляйсан вместе с семьей накрыла в гостиной большой стол: она приготовила манты, салаты, пироги, порадовав любимого мужчину вкусной выпечкой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Баста последние новостидети звездестественная красотаЗвездные детизвездные парыкрасота вне возрастаЛяйсан УтяшеваНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У Пашки уже ребра торчат»: Утяшеву попросили откормить исхудавшего мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: