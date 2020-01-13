«У Пашки уже ребра торчат»: Утяшеву попросили откормить исхудавшего мужа

Вместе с мужем резидентом Comedy Club Ляйсан Утяшева проводит январские каникулы в Майами. Супруги решили убить сразу двух зайцев — отдохнуть в Штатах и организовать концерт для Паши Воли. За кулисами шоу гимнастка столкнулась с рэпером Бастой и его возлюбленной Еленой. На личной страничке в Instagram гимнастка поделилась отчётным снимком, отметив, что была рада повидаться с Василием Вакуленко и его женой.

Примечательно, что поклонники Утяшевой не оставили без внимания свежее фото знаменитости, попросив спортсменку откормить исхудавшего мужа. По мнению некоторых из подписчиков гимнастки, Паше не помешало бы набрать вес.

«У Пашки уже ребра торчат!», «Кожа да кости — вот не зря говорят», «Откормите его уже!!», «Что-то Павел подсдулся», «Васька силач и Пашка соломка!!», «Ляйсан у Вас муж как тростинка, куда он так худеет?!», «Самого стройного надо хотя бы мясом кормить начинать с сухарной диеты с водой пусть слезет», — обратилась к Утяшевой ее верные почитатели.

В недавнем интервью спортсменка призналась, что ей нравится баловать близких блюдами домашней кухни. При этом Утяшева подметила, что именно муж с удовольствием дегустирует все ее кулинарные шедевры. Так, к новогоднему столу Ляйсан вместе с семьей накрыла в гостиной большой стол: она приготовила манты, салаты, пироги, порадовав любимого мужчину вкусной выпечкой.