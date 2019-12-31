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«Я абсолютно влюблена в Пашу»: Утяшева считает Волю идеальным мужчиной

Телеведущая может полностью довериться своему избраннику, зная, что он никогда не бросит ее в трудную минуту.

«Я абсолютно влюблена в Пашу»: Утяшева считает Волю идеальным мужчиной
Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью 34-летняя Ляйсан Утяшева заговорила о супружестве с Пашей Волей. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Своего избранника ведущая шоу «Танцы» считает супермужчиной — личным суперменом. По словам артистки, резидент Comedy Club всегда берет на себя всю ответственность за их семью.

Только рядом с мужем Утяшева может почувствовать себя маленькой девочкой, нуждающейся в опеке и заботе. И она точно знает, что супруг никогда не оставит ее в беде, сделав все возможное для второй половинки. При этом гимнастка подметила, что никогда не слышала от Павла даже одного слова, звучащего в укор.

«Я абсолютно влюблена в Пашу и влюбляюсь в него каждый день», — приводит «ОК» слова телеведущей.

Ляйсан ценит в муже умение предугадать то, как обернется та или иная история впоследствии. Благодаря этому Воля часто предупреждает жену о возможных ошибках, поспешных действиях и выводах. Реагируя в некоторых моментах скорее как наставник и друг. Помимо всего прочего, Паша знает, как порадовать супругу — иногда после длительных гастролей шоумен встречает избранницу букетом цветов или устраивает романтические вечера без повода. Своего возлюбленного Ляйсан считает идеальным мужчиной и отцом.

Утяшева припомнила, что, когда их дети были еще маленькими, Паша мог встать ночью для того, чтобы приготовить им смесь или поменять пеленки. Он никогда не видел в подобных действиях ничего сверхсложного.

«На него во всем можно положиться! Я сейчас абсолютно счастлива», — заверила Ляйсан, добавив, что рядом с мужем она может позволить себе быть слабой.

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«Я абсолютно влюблена в Пашу»: Утяшева считает Волю идеальным мужчиной
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