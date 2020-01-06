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Незамужнюю Анну Семенович подозревают в беременности

Актриса и певица сильно поправилась за последнее время.

Незамужнюю Анну Семенович подозревают в беременности
Семенович, возможно, скоро станет мамой/http://globallookpress.com/

Певицу и актрису Анну Семенович подозревают в беременности. Первые слухи о ее интересном положении появились еще в новогоднюю ночь. Блогер Лилия Абрамова опубликовала видео с новогоднего концерта яркой исполнительницы. Красотка танцует в красивом красном платье и невооруженным глазом виден округлившийся животик. Многие поклонники уже тогда стали поздравлять экс-солистку группы «Блестящие» со скорым пополнением.

Между тем на днях Анна Семенович, которая никогда не была замужем, появилась на шоу фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица». И снова все фанаты Семенович заметили, что у нее появился животик. Правда, его она прикрывала реквизитом ледового шоу.

Часть коллег Анны Семенович, впрочем, не склонны считать, что 39-летняя звезда скоро родит. Просто зимой она, как правило, всегда набирает лишние килограммы. Сама Семенович не раз говорила, что пока у нее нет в жизни любимого человека. Она утверждала, что находится в поисках своего спутника жизни.

Ранее в интервью Семенович подчеркивала, что очень хочет родить ребенка. Также она не исключала варианта, что усыновит малыша. Как говорила знаменитость, ей хочется помочь обрести счастье хоть одной маленькой душе, сообщает «Комсомольская правда».

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Незамужнюю Анну Семенович подозревают в беременности
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