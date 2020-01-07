Алла Пугачева неожиданно помолодела на рождественском снимке

На Рождество звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева выбрались из своего замка и пошли в гости к продюсеру Александру Достману. Супруг 70-летней певицы выложил в Instagram совместный снимок с другими приглашенными, на котором Примадонна выглядит гораздо моложе своих лет.

Одетая в черный свитер и светлые брюки «женщина, которая поет» заметно скинула возраст, что не могло укрыться от взгляда подписчиков ее мужа.

«Алла Борисовна такая красотка! — пишут люди в комментариях. — Выглядит очень хорошо. Роскошная, как всегда».

Многие злопыхатели, правда, обвиняют Галкина в «фотошопе», мол, приукрасил супругу так, что она выглядит не старше его.

А как вы считаете: «омолодили» ли Аллу Борисовну на этой фотографии или нет?