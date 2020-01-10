«Осознанно подвергала риску жизни»: Миро отреагировала на новый виток скандала с Бочкаревой

Лена Миро отреагировала на новый виток скандала вокруг 30-летней актрисы Натальи Бочкаревой. Ранее МВД направило в Преображенский суд Москвы документы по делу артистки, где отмечалось, что уголовное преследование знаменитости завершено. Правоохранительные органы акцентировали внимание, что известная по роли Даши Букиной Бочкарева может обойтись штрафом.

Тогда общественность ситуация вокруг актрисы возмутила. Не удержалась от критики и Миро. В своем блоге Лена заявила, что спускать с рук нарушение однозначно нельзя, к тому же, Бочкарева подвергала опасности не только себя, но и других участников уличного движения.

«Наталья осознанно подвергала риску наши жизни. Жизни наших друзей, родных, близких и просто незнакомых, но ни в чем не повинных людей. Мне кажется, что известные люди должны нести более суровое наказание за свои проступки. Там, где обычный человек отделался бы минимальным наказанием, публичная персона просто обязана огребать по полной — ради показательного примера, что так нельзя делать», — выразила свою мысль она.