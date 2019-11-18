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Бочкарева сорвалась на журналистов, осудивших ее за наркоманский сленг

А также на подписчиков, которые спрашивают, как у нее дела.

Бочкарева сорвалась на журналистов, осудивших ее за наркоманский сленг
Наталья Бочкарева. Фото: Anatoly Lomokhov, Global look press.

Похоже, что у Натальи Бочкаревой сдали нервы. В личном блоге она сорвалась на своих подписчиков, угрожая им блокировкой в Сети. Поводом послужили статьи в СМИ, в которых журналисты заметили, что звезда перешла на наркоманский сленг, употребляя выражение «есть че?».

Ранее актриса неудачно пошутила по этому поводу, написав в блоге следующее: «Каждый раз, когда я вижу комментарии под своими постами по типу «есть че?», меня это так умиляет. Прям моя фишка теперь будет 100%». Не удивительно, что акулы пера подхватили эту фразу и разнесли ее по всем таблоидам. Однако публичную личность это задело.

Наталья заявила, что журналисты все перевернули, правда, не уточнила, каких именно СМИ. Бочкарева обратила внимание, что это не ее выражение, а фолловеров.

«Какой вообще ужас. Мне что теперь в Instagram ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово?», — возмутилась она.

Наталья заметила, что в настоящее время ей абсолютно некогда заниматься «диванными интригами», поскольку очень занята школой актерского мастерства и готовит новый проект. В заключении своей речи артистка в приказном порядке запретила задавать ей вопросы о наркоманском скандале, в котором она оказалась замешанной, пообещав, что рано или поздно обо всем расскажет сама.

«Не лезьте со своими советами, куда не нужно! Впредь за негатив буду блокировать без разбирательств», — пригрозила Бочкарева.

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Бочкарева сорвалась на журналистов, осудивших ее за наркоманский сленг
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