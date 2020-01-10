Адвокат Жорин озвучил сумму, которую Бочкареву обяжут заплатить в случае прекращения дела

Адвокат Сергей Жорин озвучил сумму штрафа, которую Наталья Бочкарева обязана будет выплатить в случае, если Преображенский суд Москвы примет соответствующее решение по ее делу о запрещенных веществах. В четверг, 9 января, стало известно, что правоохранительные органы направили в суд постановление о прекращении уголовного дела и возможном назначении штрафа. Дата рассмотрения этого вопроса судом пока не называлась.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Жорин пояснил, что такие случаи в судебной практике действительно встречаются, хоть и являются достаточно редкими. В данной возможной развязке дела адвокат видит исключительно плюсы и считает, что преступления небольшой и средней степени тяжести не должны караться серьезно.

Озвучил также Жорин и вероятную сумму, которую заплатит Наталья в случае соответствующего решения. Речь идет о 20 тысячах рублей.

«Там будет действовать уже статья 104.5 УК РФ «Порядок определения размера судебного штрафа». Согласно ей, размер штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». А именно – 40 тысяч рублей», — резюмировал он.