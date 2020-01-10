Суд решает судьбу Натальи Бочкаревой: оштрафовать за хранение запрещенных веществ, или дать срок

Эпопея про наркотики и звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву получила новое развитие. На этот раз следствие попросило суд прекратить уголовное дело о хранении запрещенных препаратов, и назначить актрисе всего лишь штраф.

Теперь важно, что решит суд — или согласится с постановлением органов дознания и назначит Бочкаревой штраф, или же дело будет возвращено для составления обвинительного заключения.

Журналисты Teleprogramma.pro позвонили известному адвокату Сергею Жорину, чтобы спросить, что он думает по поводу данной ситуации.

— Есть статья 25.1 УК РФ, которая говорит о том, что суд в праве по собственной инициативе прекратить уголовное преследование лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначить лицу наказание в виде судебного штрафа. То есть это уже будет не судимость.

По словам Жорина, ситуация произошла по ходатайству следствия. То есть следствие дело расследовало и посчитало, что есть основания для прекращения уголовного преследования.

— Вообще, это редкий случай, — пояснил Жорин. – Но я считаю, что такое должно происходить чаще с преступлениями небольшой или средней степени тяжести. Следователь должен понимать, что наличие судимости может впоследствии негативно отразиться на жизни человека. И это надо учитывать.

Сергей Жорин уточнил нам сумму штрафа, какую суд может обязать выплатить Наталью Бочкареву. Цифра, мягко говоря, небольшая…

— Там будет действовать уже статья 104.5 УК РФ «Порядок определения размера судебного штрафа». Согласно ей, размер штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». А именно – 40 тысяч рублей. То есть Бочкареву могут в итоге оштрафовать на 20 тысяч рублей, — рассказал Сергей Жорин порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, в сентябре прошлого года сотрудники ДПС остановили машину Натальи Бочкаревой в Москве. Та вела себя странно, по мнению стражей порядка. Отказавшись пройти тест на запрещенные препараты, актриса достала из заднего кармана брюк пакетик или купюру с белым порошком и попыталась спрятать его в трусы.

Актриса популярного сериала историю с наркотиками отрицала до последнего.

Справка

Сергей Жорин — известный адвокат России, представляющий в судах интересы медиаперсон и публичных лиц. На его счету несколько десятков сенсационных судебных процессов с участием звезд шоу-бизнеса, которые благодаря таланту и способностям адвоката добивались рекордных компенсаций в спорных вопросах различного характера.