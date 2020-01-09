Плющенко вслед за Навкой поделился фото своего уставшего после ледового шоу ребенка

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram опубликовал фотографию, на которой он лежит в кровати со своим сыном Александром. Как известно, Гном-Гномыч принимает участие в шоу «Лебединое озеро» вместе со своим отцом.

«Наконец-то один день отдыха», — подписал кратко снимок супруг продюсера Яны Рудковской.

Напомним, что совсем недавно олимпийская чемпионка Татьяна Навка в соцсетях разместила снимок, где она сидит в самолете со своей дочкой Надеждой. Как отмечала фигуристка, они улетают в отпуск. По словам супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они с дочкой заслужили отпуск.

Добавим, что Александр Плющенко чуть ли не с пеленок занимается фигурным катанием. Мальчик делает определенные успехи, о чем его отец регулярно рассказывает в социальных сетях. На некоторых стартах сын Евгения Плющенко уже обыгрывал соперников, которые его старше на несколько лет.