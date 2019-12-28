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«Есть новость от врача»: Рудковская заинтриговала Плющенко и зрителей внезапным известием

Озвучить его главная героиня «ЯнаСупер» собиралась в конце первого сезона шоу.

«Есть новость от врача»: Рудковская заинтриговала Плющенко и зрителей внезапным известием
Яна Рудковская/Фото: https://www.instagram.com/p/B5S1UXrI4OW/

Яна Рудковская заинтриговала супруга, сына и зрителей неожиданным известием. На мажорной ноте завершился первый сезон биографичного проекта на телеканале «Супер», главными героями которого стал Евгений Плющенко, его сын Саша и непосредственно Яна. В конце Рудковская собрала всех членов семьи вместе, чтобы преподнести им новость.

«Мы закончили снимать, это первое. Второе – у меня есть новость от нашего врача – Эльвиры Валентиновны…» – интригующе произнесла Рудковская.

Примечателен тот факт, что сама суть произошедшего так и не была озвучена продюсером. Рудковская заявила, что важную новость зрители узнают уже в 2020 году. Отметим, что подобную интригу босс Димы Билана создает не впервые – в одной из первых серий 44-летняя ведущая заявила, что намерена развестись с мужем, однако самого расторжения брака так и не последовало.

Поклонники же предполагают, что далее речь, скорее всего, пойдет о появлении в доме Рудковских-Плющенко второго малыша. Так, недавно в СМИ стали обсуждать предложение Натальи Водяновой – модель озвучила мечтающей родить подруге мысль об ЭКО.

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«Есть новость от врача»: Рудковская заинтриговала Плющенко и зрителей внезапным известием
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