«Есть новость от врача»: Рудковская заинтриговала Плющенко и зрителей внезапным известием

Яна Рудковская заинтриговала супруга, сына и зрителей неожиданным известием. На мажорной ноте завершился первый сезон биографичного проекта на телеканале «Супер», главными героями которого стал Евгений Плющенко, его сын Саша и непосредственно Яна. В конце Рудковская собрала всех членов семьи вместе, чтобы преподнести им новость.

«Мы закончили снимать, это первое. Второе – у меня есть новость от нашего врача – Эльвиры Валентиновны…» – интригующе произнесла Рудковская.

больше по теме Водянова посоветовала Рудковской выбрать альтернативу ЭКО По мнению модели, вместо суррогатного материнства можно просто взять ребенка из детского дома.

Примечателен тот факт, что сама суть произошедшего так и не была озвучена продюсером. Рудковская заявила, что важную новость зрители узнают уже в 2020 году. Отметим, что подобную интригу босс Димы Билана создает не впервые – в одной из первых серий 44-летняя ведущая заявила, что намерена развестись с мужем, однако самого расторжения брака так и не последовало.

Поклонники же предполагают, что далее речь, скорее всего, пойдет о появлении в доме Рудковских-Плющенко второго малыша. Так, недавно в СМИ стали обсуждать предложение Натальи Водяновой – модель озвучила мечтающей родить подруге мысль об ЭКО.