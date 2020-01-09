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Миро назвала отрекшихся от семьи Гарри и Меган ничтожествами

Скандальная блогер заявила, что герцоги Сассекские совершили большую ошибку, решившись отделиться от Елизаветы.

Миро назвала отрекшихся от семьи Гарри и Меган ничтожествами
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Лена Миро жестко проехалась по герцогам Сассекским – принцу Гарри и Меган Маркл. Отказ от членства в королевской семье стал одной из главных тем для обсуждения в сегодняшнем медиапространстве. Эксцентричная блогер не смогла удержаться от комментария и заявила, что Меган и Гарри совершили большую ошибку, озвучив желание отделиться от родственников. По ее сугубо личному мнению, именно американская актриса негативно повлияла на внука Елизаветы, воспрепятствовав его общению с остальными членами семьи. Миро уверена – у Маркл были личные мотивы, чтобы вмешаться в семью Гарри, ведь у самой Меган семья достаточно проблемная и конфликтная, что могло отразиться и на самой актрисе.

Миро заявила, что герцог Сассекский избалован и вряд ли сможет достойно жить без дотаций от королевы. К тому же, есть вероятность, что и Меган будет требовать от супруга золотых гор.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Globallookpress

«Избалованные дети не понимают, что они — ничтожества. Без титула, без связей семьи, без финансов сами они ничего не смогут. А если и смогут, то только лишь благодаря тому, что им дано королевской семьей. Хорошо гордо взбрыкнуть, назвать членов семьи козлами и помочиться на всех, гордо потряхивая детородным органом, который держит жена. Вот только орган Гарри — слишком маленький, даже если шальная жена говорит об обратном», — резюмировала она.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным сообщением о выходе из семьи королевы Елизаветы. Саму высокопоставленную особу внезапное решение внука возмутило и обескуражило – судя по всему, Гарри не обсуждал с бабушкой эту идею. Сейчас общественность активно гадает, что ждет семейную чету в свободном плавании.

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Миро назвала отрекшихся от семьи Гарри и Меган ничтожествами
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