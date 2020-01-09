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Лена Миро назвала Шишкову и Решетову безвольными скотинами

Блогер в шоке, как с женщинами обходятся в семье рэпера Тимати.

Лена Миро назвала Шишкову и Решетову безвольными скотинами
Миро раскритиковала Шишкову и Решетову за безволие/http://globallookpress.com/

Блогер Лена Миро заявила в своем «Живом журнале», что модели Анастасия Решетова и Алена Шишкова, которые родили детей от рэпера Тимати, напоминают ей безвольных скотин.

Как отметила Миро, сейчас Решетова отдыхает в Доминикане. Но, как она считает, это слово здесь неуместно. Модели приходится терпеть «гиперактивную бабку» — мать Тимати Симону Юнусову. Как думает Миро, именно родительница музыканта единолично решает, как растить сына Решетовой Ратмира.

Что касается бывшей девушки рэпера модели Алены Шишковой, то блогер возмущена, что со своим ребенком она может общаться только по скайпу. «Все, что остается Алене — это предпринимать жалкие попытки оправдать собственную неспособность быть с дочерью, воспитывать ее, отвечать за нее», — сказала Лена Миро.

Блогер уверена, что как только отпадет нужда кормить сына Ратмира грудью, Симона Юнусова вместе со своим сыном избавится от Анастасии Решетовой. Она думает, что в будущем модель будет очень редко видеться с ребенком. В конце поста Миро неожиданно пожалела Шишкову и Решетову. Ей их чисто по-человечески жаль.

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Лена Миро назвала Шишкову и Решетову безвольными скотинами
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