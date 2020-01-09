Лена Миро назвала Шишкову и Решетову безвольными скотинами

Блогер в шоке, как с женщинами обходятся в семье рэпера Тимати.

Блогер Лена Миро заявила в своем «Живом журнале», что модели Анастасия Решетова и Алена Шишкова, которые родили детей от рэпера Тимати, напоминают ей безвольных скотин.

Как отметила Миро, сейчас Решетова отдыхает в Доминикане. Но, как она считает, это слово здесь неуместно. Модели приходится терпеть «гиперактивную бабку» — мать Тимати Симону Юнусову. Как думает Миро, именно родительница музыканта единолично решает, как растить сына Решетовой Ратмира.

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Что касается бывшей девушки рэпера модели Алены Шишковой, то блогер возмущена, что со своим ребенком она может общаться только по скайпу. «Все, что остается Алене — это предпринимать жалкие попытки оправдать собственную неспособность быть с дочерью, воспитывать ее, отвечать за нее», — сказала Лена Миро.

Блогер уверена, что как только отпадет нужда кормить сына Ратмира грудью, Симона Юнусова вместе со своим сыном избавится от Анастасии Решетовой. Она думает, что в будущем модель будет очень редко видеться с ребенком. В конце поста Миро неожиданно пожалела Шишкову и Решетову. Ей их чисто по-человечески жаль.