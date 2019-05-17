Жена Михаила Боярского стала худруком Театра Ленсовета

Лариса Луппиан уже определилась с рабочими планами в новой должности.

У театра Ленсовета в Санкт-Петербурге сменился художественный руководитель — на должность назначена супруга Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан.

Предложение занять этот ответственный пост стало для актрисы неожиданным, призналась она. Однако, посоветовавшись с родственниками, Луппиан решила согласиться.

«Вопрос уже решён. Губернатор подписал моё назначение», — рассказала Луппиан в интервью порталу 78.ru.

По словам актрисы, теперь предстоит оформление всех необходимых документов для работы в театре, а затем ее представят труппе и она начнет работать.

Мама Елизаветы Боярской уже поделилась планами на ближайшее будущее в Театре Ленсовета. Так, она хотела бы пригласить для сотрудничества модных столичных режиссеров Константина Богомолова и Александра Молочникова. Лариса Луппиан уверена, что многие талантливые мастера захотят работать с Ленсоветом.

А пока народная артистка РФ строит планы, связанные с новой должностью, ее дочь — Елизавета Боярская — в компании детей нежится на солнышке в Турции с томиком Чехова и делится фотографиями с отдыха.