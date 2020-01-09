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«Где ваш мушкетер?»: внучка Боярского восхитила подписчиков пышным бюстом

Очаровательная 20-летняя Екатерина наслаждается жизнью у открытой воды.

«Где ваш мушкетер?»: внучка Боярского восхитила подписчиков пышным бюстом
Катерина Боярская. Фото: instagram.com/boyarskaya.katerina

20-летняя внучка прославленного актера Михаила Боярского, Екатерина, впечатлила поклонников пышным декольте. На днях девушка обнародовала в своем микроблоге фотографию с отдыха у открытой воды. На достаточно скромном снимке Катя предстала перед подписчиками в черном топе и таких же шортах. Первый выгодно подчеркнул ее объемный бюст.

Пройти мимо такого великолепия многие фолловеры Кати не смогли. Они стали засыпать молодую особу комплиментами. Один из молодых людей даже сумел галантно уточнить, где девушка «потеряла своего мушкетера». Другие позволили себе сравнить Боярскую с Ариэль. «Прелесть чистой красоты», «Как будто возникла из пены морской», «Генетика – штука серьезная», — восхищались люди.

Отметим, недавно Екатерина Боярская приняла участие в новогодней передаче Максима Галкина, посвященной Михаилу Боярскому. Тогда ведущий не смог удержаться от комплимента и заявил, что Катя очень похожа на своего папу — Сергея Боярского, и в целом выглядит восхитительно.

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«Где ваш мушкетер?»: внучка Боярского восхитила подписчиков пышным бюстом
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