Никаких поздравлений: Михаил Боярский рассказал о своем юбилее

Михаил Боярский отмечает юбилей. 26 декабря артисту исполнилось 70 лет и, несмотря на знаковое событие, о возрасте он не думает. Сейчас голова занята другим, признается юбиляр, впереди у него премьера и кроме работы думать ни о чем не получается.

«У меня сегодня премьера, и кроме этого у меня сейчас в голове ничего нет, кроме работы. Я еще никаких поздравлений не получал. Я сейчас занимаюсь только работой», — поделился Боярский с Радио «Комсомольская правда».

Шумного торжества в честь дня рождения не планируется, отмечать юбилей будут в семейном кругу. Родные и близкие уже поздравили актера. Одной из первых была дочь и коллега по сцене — актриса Елизавета Боярская.

Личными поздравлениями она не ограничилась и сказала много нежных слов в адрес отца на всю страну.

«Только мы знаем, какой он дома. Какой он папа, муж, брат, дедушка, друг. Какой он уникальный, нежный, добрейший, тонкой души человек. Можно целую вечность перечислять за что я его люблю», — написала актриса в Instagram.

Она написала большой пост, полный нежных эмоций и сокровенных воспоминаний. О таком Михаиле Боярском мало кто знает, но Лиза с гордостью открывает поклонникам новые грани юбиляра.

«Мы подарили ему смартфон, он попользовался 2 дня, сказал , что мы извращенцы и по сей день пользуется кнопочным мобильником. За то, что с появлением внуков он перестал курить в квартире, а для него это совсем не просто. За то, что папа всегда встречает меня на вокзале, когда я еду в Москву или возвращаюсь в Питер. За то, что за продуктами у нас в семье ходит папа и он лучше всех знает, какие покупать огурцы и из какого творога лучше всего получаются сырники для Андрюши», — рассказывает Боярская.

В этот день многие присоединились к поздравлениям. Актер получил телеграмму от главы государства: Владимир Путин пожелал Михаилу Боярскому здоровья, успехов и вдохновения.