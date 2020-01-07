Бананы, кокосы, апельсиновый рай: Ольга Орлова разделась на пляже в Таиланде

Телеведущая Ольга Орлова устроила себе новогодний отпуск на острове Самуи в Таиланде. Оттуда 42-летняя красавица выкладывает горячие снимки в купальнике и без него.

На одной из свежих фотографий в Instagram певица предстала перед поклонниками топлес, прикрывая свою грудь кокосами. Однако ее подписчики больше внимания уделили не пикантности снимка, а прекрасной фигуре артистки.

Подписчики потребовали у Ольги раскрыть секрет ее супертела, в ответ она посмеялась, что все дело в кокосах. А ниже в комментариях добавила, что является такой стройной, потому что Скорпион по знаку Зодиака.

Добавим, что такая красивая женщина уже много лет подряд свободна. Ее единственный барк распался еще в 2004 году (есть сын), и с тех пор у экс-«Блестящей» не было мужей. Перед самым Новым годом появилась информация о мужчине, который сейчас ухаживает за ведущей. Это 50-летний бизнесмен, с которым Ольга счастлива.