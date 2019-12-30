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У 42-летней Ольги Орловой появился новый ухажер

Телеведущую и певицу заметили в компании представительного мужчины.

У 42-летней Ольги Орловой появился новый ухажер
Певица Ольга Орлова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

У Ольги Орловой, похоже, налаживается личная жизнь. Недавно внимательные поклонники творчества 42-летней певицы заметили ее в объятиях представительного мужчины. В Сети появилось фото, на котором крепкий мужчина заботливо прижимает к себе Ольгу, а она ему что-то показывает в своем телефоне. Снимок, по слухам, был сделан в одном из столичных ресторанов.

В недавнем интервью в передаче «Алена, блин» Орлова признавалась, что в ее жизни есть мужчина, который за ней ухаживает. Она, к слову, эту заботу с радостью принимает. Однако, как выяснилось, речь идет не о соведущем Ольги по «Дому-2» Владе Кадони.

Избранника Орловой, отмечает Super, зовут Валерий. Мужчине около 50 лет, он занимается бизнесом. Сама Орлова о деталях взаимоотношений не распространяется – предположительно, мужчина и женщина встречаются недавно и наслаждаются своим счастьем.

Певица Ольга Орлова. Фото
Певица Ольга Орлова. Фото: КП/Фролов Михаил

Напомним, в течение четырех лет Ольга была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. Пара имеет общего сына Артема.

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Дом-2Ольга ОрловаОрлова личная жизньОрлова новостиТНТ
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У 42-летней Ольги Орловой появился новый ухажер
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