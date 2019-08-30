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Порошина поделилась, как ее дочери отнеслись к рождению братика

Актриса родила пятого ребенка в возрасте 45 лет.

Порошина поделилась, как ее дочери отнеслись к рождению братика
Мария Порошина (Фото: Globallookpress.com)

Мария Порошина родила пятого ребенка в возрасте 45 лет. До этого у знаменитости появлялись только девочки. И актриса очень хотела стать мамой мальчика. Долгожданного наследника бывшая возлюбленная Гоши Куценко назвала Андреем. Незадолго до родов Марии стало известно, что артистка разошлась с Ильей Древновым, от которого она родила троих младших дочерей — Серафиму, Аграфену и Глафиру. Также у Порошиной есть уже взрослая дочь Полина.

Мария не распространяется о нынешнем избраннике, держа в тайне имя отца семимесячного Андрея. В интервью Teleprogramma.pro актриса упомянула, что многое малыш унаследовал от папы. Порошина призналась, что ее сынишка очень спокойный и не капризный ребенок.

Рассказала Мария и том, как ее девочки отнеслись к появлению братика. Так, многодетная мамочка заверила, что дочери очень любят Андрюшу и всегда готовы понянчиться с малышом. Однако на руках братика укачивает только тринадцатилетняя Серафима. Ведь кроха уже прилично прибавил в весе.

«Старшая Полинка помогает, приезжает к нам регулярно… Говорит, что когда видит Андрюшу, заряжается от него силой и энергией», — добавила Мария.

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дети звездЗвездные детиМария Порошина

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Порошина поделилась, как ее дочери отнеслись к рождению братика
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