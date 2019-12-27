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«С перепугу родила сама»: Миронова вспомнила, как приехала с мужем в роддом

Актриса боялась того, что врачи сделают ей местный наркоз и отправят в операционную.

«С перепугу родила сама»: Миронова вспомнила, как приехала с мужем в роддом
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Миронова в недавнем интервью рассказала о том, что вторые роды в отличие от первых были паническими. Схватки появились у актрисы с воскресенья на понедельник, а уже 30 сентября знаменитость сообщила поклонникам радостное известие. Еще до того, как знаменитость вместе с мужем Андреем приехали в клинику, они узнали, что их лечащий врач, который должен был принимать роды, отправился в свой загородный дом за двести километров от Афин. В больнице будущую мамочку и ее избранника встретила бригада докторов из пяти человек, при этом никто из них не владел английским.

Мария пыталась всеми возможными способами объяснить медперсоналу, чтобы они дождались ее акушера. Артистка боялась, что ей сделают общий наркоз и увезут в операционную. Эти роды, по мнению Мироновой, стали экстремальными.

«Можно сказать, с перепугу я родила сама. Когда врач доехал, поздно было что-либо делать», — заверила Мария в беседе с 7days.

Актриса объяснила почему назвала младшего сына Федором. По словам Мироновой, ей давно нравятся такие сильные мужские имена. И тут даже вариантов других не было, потому что Федор — это «дар Божий», именно так знаменитость воспринимает своего малыша. Мария заверила, что она посмеялась над слухами о суррогатной матери, напомнив, что еще на съемочной площадке все артисты видели ее с округлившимся животиком.

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«С перепугу родила сама»: Миронова вспомнила, как приехала с мужем в роддом
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