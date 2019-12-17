«Горячо!»: миллиардерша Кайли Дженнер опубликовала провокационные кадры

Знаменитая модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашян» 22-летняя Кайли Дженнер выложила в Инстаграм селфи, на которых позирует в бюстгалтере телесного цвета. Образ дополняют распущенные волосы и стрелки на глазах. Кадры в белье были сделаны, вероятно, в гримерке самой молодой миллиардерши в мире.

На Инстаграм звезды подписано 153 миллиона человек, которые жадно следят за обновлениями и активно комментируют все фотографии. Смелые снимки не прошли мимо внимания поклонников. В комментариях отметилось много мужчин, которым показалось, что модель позирует голой.

Напомним, что Кайли Дженнер – сестра Ким Кардашян и Кендалл Дженнер. Помимо карьеры на модных подиумах, девушка владеет успешным бизнесом, выпуская одежду и косметику собственного производства. В 2019 году Кайли стала самой молодой долларовой миллиардершей в истории, сместив с пьедестала Марка Цукерберга.