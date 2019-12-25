«Господин президент Азербайджана»: Эмин поздравил бывшего тестя с днем рождения

24 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполнилось 58 лет. Эмин не забыл про своего бывшего тестя и трогательно поздравил его в своем Instagram.

«С днем рождения, дорогой господин президент Азербайджана», — написал экс-зять.

Свое поздравление Эмин разместил под милым семейным фото, на котором глава государства сидит за праздничным столом вместе со своими внуками: близнецами Али и Микаилом, которым по 11 лет, и 5-летней Аминой.

Напомним, певец Эмин и дочь президента Азербайджана Лейла Алиева разошлись в 2015 году после 9 лет брака. Двойняшки Али и Микаил – родные дети пары, Амина – приемная. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Их расставание тоже прошло мирно и цивилизованно.