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«Господин президент Азербайджана»: Эмин поздравил бывшего тестя с днем рождения

Главе Республики исполнилось 58 лет.

«Господин президент Азербайджана»: Эмин поздравил бывшего тестя с днем рождения
Эмин. Фото Global look press.

24 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполнилось 58 лет. Эмин не забыл про своего бывшего тестя и трогательно поздравил его в своем Instagram.

«С днем рождения, дорогой господин президент Азербайджана», — написал экс-зять.

Свое поздравление Эмин разместил под милым семейным фото, на котором глава государства сидит за праздничным столом вместе со своими внуками: близнецами Али и Микаилом, которым по 11 лет, и 5-летней Аминой.

Напомним, певец Эмин и дочь президента Азербайджана Лейла Алиева разошлись в 2015 году после 9 лет брака. Двойняшки Али и Микаил – родные дети пары, Амина – приемная. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Их расставание тоже прошло мирно и цивилизованно.

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«Господин президент Азербайджана»: Эмин поздравил бывшего тестя с днем рождения
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