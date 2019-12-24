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«Мандаринка и бокальчик любимого»: Ольга Бузова и Дава выпустили новую песню

Совместный трек еще больше подогрел слухи о романе певицы и блогера, который они пока не подтвердили.

«Мандаринка и бокальчик любимого»: Ольга Бузова и Дава выпустили новую песню
Бузова и Дава записали песню. Фото: Инстаграм

Певица Ольга Бузова записала совместный трек под названием «Мадаринка» с блогером Давидом Манукяном, известным под именем Дава. Слухи об их романе разгораются все ярче, а пара не спешит ни опровергать их, ни официально подтверждать. Новую волну обсуждения личной жизни главной холостячки страны вызвал пост в Инстаграм, где Бузова анонсировала свою новую песню.

«Конец года всегда тяжелый для всех, да и в такую пасмурную погоду многие без настроения. И мы хотели напомнить Вам, что впереди праздничные дни, и максимально поднять настроение этой доброй, веселой новогодней песней «Мандаринка»… Дава, заберу тебя с собой в Новый год», – написала певица. А Манукян тут же ответил в комментариях: «Это я тебя заберу с собой в Новый год!».

Текст у новой песни незамысловатый, под игривую музыку в композиции перечисляются главные атрибуты Нового года: «Мандаринка и бокальчик любимого игристого, нас закружит зимушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый год». В качестве клипа на экране появляются слова песни на ярком фоне, словно зрителям предлагают спеть в караоке. Напомним, что Дава сыграл главную роль в клипе Бузовой на песню «Лайкер», тогда и произошло знакомство блогера и певицы. По слухам, Манукян уже познакомил девушку с родителями, и пара собирается жить вместе.

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«Мандаринка и бокальчик любимого»: Ольга Бузова и Дава выпустили новую песню
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