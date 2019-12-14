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«Шикарные» апартаменты: Бузова и Дава вынуждены ютиться в съемной квартире

В интернете поползли слухи, что Ольга с ее новым молодым человеком не могут жить в приобретенной телеведущей недвижимости.

«Шикарные» апартаменты: Бузова и Дава вынуждены ютиться в съемной квартире
Дава/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Rc0b2n9My/

Ольга Бузова вместе с блогером Давидом Манукяном вынуждены ютиться на съемной квартире. Об этом на условиях анонимности рассказала бывшая квартиросъемщица сразу нескольким Telegram-каналам. Она поведала, что разжигающая вокруг себя слухи парочка арендует площадь в элитном жилом комплексе на проспекте Вернадского. По мнению анонима, жить в этих апартаментах достаточно проблематично.

«Им не повезло с хозяйкой. Она не самый приятный человек. Мы 2 января проснулись от того, что в зале рухнул карниз, а хозяйка его чинить отказалась», — поведал инкогнито для «Светской хроники».

Напомним, что не так давно Бузова обзавелась собственным жильем. Описывая свои апартаменты, Ольга назвала их «каморочкой». Сейчас поклонников интересует лишь один вопрос – почему певица и блогер не расположились там. По неподтвержденной пока информации, в квартире телеведущей сейчас ведется ремонт. Так ли это на самом деле, сама Бузова не говорит.

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«Шикарные» апартаменты: Бузова и Дава вынуждены ютиться в съемной квартире
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