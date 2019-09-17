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Мария Захарова призналась, кто главный в ее семье

По словам официального представителя МИД, ей удается успешно совмещать работу и заботу о близких.

Мария Захарова призналась, кто главный в ее семье
Мария Захарова без проблем ладит с мужем/globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявила, что у них в доме главный – муж. Как известно, в 2005 году популярный дипломат вышла в Нью-Йорке замуж за менеджера одной из российских компаний Андрея Макарова. Через пять лет в семье родилась дочь.

Мария Захарова. Фото
Захарова прекрасно ладит с мужем/globallookpress.com

«Главный у нас дома — муж. Я всегда так была воспитана, что мужчина на первом месте в семье. Папа часто ездил в командировки. У него была внеурочная работа. Мама всегда подстраивала свой график и свои интересы под отца. Папа всегда был главой семьи», — сказала официальный представитель МИД.

Как отметила Мария Захарова, несмотря на плотный рабочий график, ей удается уделять время близким людям — супругу и дочери. Как она добавила, у каждого в их семье есть своя зона ответственности и они «работают с мужем», чтобы не нарушать это пространство.

Также Захарова отметила, что просто без ума от лезгинки. Когда она ее слышит, то испытывает какой-то драйв в душе. При этом она заявила, что для внутренней подзарядки лезгинка то, что надо.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАндрей МакаровМария Захарова

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Мария Захарова призналась, кто главный в ее семье
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