Мария Захарова призналась, кто главный в ее семье

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявила, что у них в доме главный – муж. Как известно, в 2005 году популярный дипломат вышла в Нью-Йорке замуж за менеджера одной из российских компаний Андрея Макарова. Через пять лет в семье родилась дочь.

«Главный у нас дома — муж. Я всегда так была воспитана, что мужчина на первом месте в семье. Папа часто ездил в командировки. У него была внеурочная работа. Мама всегда подстраивала свой график и свои интересы под отца. Папа всегда был главой семьи», — сказала официальный представитель МИД.

Как отметила Мария Захарова, несмотря на плотный рабочий график, ей удается уделять время близким людям — супругу и дочери. Как она добавила, у каждого в их семье есть своя зона ответственности и они «работают с мужем», чтобы не нарушать это пространство.

Также Захарова отметила, что просто без ума от лезгинки. Когда она ее слышит, то испытывает какой-то драйв в душе. При этом она заявила, что для внутренней подзарядки лезгинка то, что надо.