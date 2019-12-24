«Это сестра!»: Наталья Штурм представила свою 30-летнюю дочь

53-летняя Наталья Штурм представила в своем блоге красавицу-дочь Елену. Девушке исполнилось 30 лет.

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«С днем рождения, доченька! С юбилеем тебя! Будь счастлива! 30 лет вместе!» – написала она в Instagram.

Некоторые поклонники певицы обратили внимание, что родственницы очень привлекательны и невероятно похожи друг на друга, а Наталья совсем не выглядит как мама столь взрослой девушки.

«Как подружки!», «С новорожденной вас! У красивой мамы красивые детки! Нереально красивые!», «Девчонка красотка просто! Порода!», «Это не дочка, а сестра твоя!» — можно прочитать в комментариях под постом.

Отметим, что несмотря на моложавый вид, Наталья Штурм является не только мамой взрослой девушки, но и бабушкой. Она воспитывает 3-летнего внука Даниэля, которого просто обожает. Кроме дочери, у звезды есть еще 15-летний сын Арсений.