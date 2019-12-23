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«Нужно проявлять активность»: Сябитова рассказала, как завоевать женщину на Новый год

Телесваха отметила, что женщины любят настойчивых мужчин, которые готовы их добиваться.

«Нужно проявлять активность»: Сябитова рассказала, как завоевать женщину на Новый год
Женщины любят настойчивых: Сябитова дала совет мужчинам ФОТО: https://www.instagram.com/syabitova_roza/

В интервью порталу Teleprogramma.pro Роза Сябитова дала совет мужчинам, как покорить сердце женщины сейчас, перед Новым годом. Если вторая половинка еще не найдена, то отправляться за ней в клуб или ресторан не стоит — туда порядочные девушки не ходят, уверена телеведущая.

Не имеет смысла пытать счастья в соцсетях и на сайтах знакомств, ничего долговременного из таких отношений не получится. Лучше всего искать невесту в компании друзей.

«Стоит попросить знакомых пригласить в компанию свободных девушек. Заодно сразу можно узнать репутацию потенциальной невесты. В новогоднюю ночь имеет смысл отправиться на городскую площадь, порядочные девочки пойдут именно сюда, так как это семейный праздник», — рассказала сваха.

Самую лучшую помощь в поиске невесты может оказать мама. Она наверняка в курсе, у кого из знакомых есть незамужние дочери. Каким бы сомнительным в наше время не казался данный вариант, Роза настаивает именно на нем.

«Самый классический и правильный способ — попросить маму, чтобы она поговорила со своими подружками, может, у них есть незамужние девушки. Это достоверный способ, так как мама точно выяснит, с кем была, что дают за дочь, готова или нет к браку. Все-таки есть разница, с кем заниматься любовью, а кому предложить замуж», — посоветовала Сябитова.

Всем мужчинам сваха советует быть настойчивее и добиваться поставленной цели.

«Любую женщину можно завоевать — это просто вопрос времени. Нужно проявлять активность и настойчивость. Не согласилась раз, пять, а на десятый согласится. Мы, женщины, такие поступки любим и нас прельщают вовсе не деньги, а именно стремление мужчины добиваться нас, делать поступки ради нас», — заключила телеведущая.

Ранее телеведущая напомнила девушкам, что за потенциальным женихом стоит отправляться на городскую елку и лучше не брать с собой подруг, чтобы избежать конкуренции, пишет сайт OA.

 

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«Нужно проявлять активность»: Сябитова рассказала, как завоевать женщину на Новый год
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