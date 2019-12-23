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«Все видят, что я не одна»: в Африке у Барановской произошла неожиданная встреча

Перед Новым годом телеведущая улетела в Намибию.

«Все видят, что я не одна»: в Африке у Барановской произошла неожиданная встреча
Юлия Барановская повстречала в Африке нового поклонника. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская перед Новым годом улетела в Африку с детьми. Звезда отчиталась поклонникам в Instagram, что долетела нормально и сняла несколько «сториз» о том, как гуляет в теплой Намибии.

Также звезда выложила фотографию, как она сидит на газоне, а под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. Очевидно, животное не испугалось туристки и пришло с ней пообщаться. В подписи под снимком женщина пошутила, что за рубежом ее встретил местный житель.

«Все видят, что я не одна на фото», — написала со смайликами телеведущая.

В ответ комментаторы стали шутить, что это поклонник у ее ног. Кстати, о поклонниках. По дороге в Африку Юлия отвечала на вопросы подписчиков и отметила, что обязательно выйдет замуж, но только не за Аршавина. Более того, она хотела бы еще раз родить ребенка (троих она родила от известного футболиста), но, опять же, не от Андрея.

Также Барановская добавила, что к Новому году вернется в Россию и днем, 31 декабря, поедет в гости к Александру Гордону. Ледовое шоу Евгения Плющенко «Золушка» она также собирается обязательно посетить.

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Африкадикие животныеживотныемилые животныепоклонникЮлия Барановская
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«Все видят, что я не одна»: в Африке у Барановской произошла неожиданная встреча
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