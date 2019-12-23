«Точно не за Аршавина»: Барановская призналась, что готова к замужеству

Телеведущая отметила, что сейчас в ее жизни есть сразу два любимых мужчины — это ее сыновья.

Юлия Барановская на личной страничке в Instagram ответила на анонимные вопросы своих поклонников. По словам соведущей Александра Гордона в программе «Мужское/Женское», она готова к замужеству. Знаменитость не сомневается, что в будущем у нее еще появится возможность почувствовать себя невестой. При этом телеведущая опровергла все слухи о воссоединении с футболистом.

«Нет, это не правда! Замуж выйду точно! Но не за Аршавина», — пояснила Юлия.

По словам телеведущей, сейчас в ее жизни есть сразу два любимых мужчины — это ее сыновья. От спортсмена Барановская родила троих детей: старшему наследнику Артему исполнилось четырнадцать лет, дочери Яне — одиннадцать, а младшему сыну Арсению — семь лет. Соведущая Александра Гордона сама занимается воспитанием отпрысков. Барановская старается делать все для того, чтобы ее мальчики выросли настоящими мужчинами и всегда отвечали за свои поступки. Юлия не стала скрывать: Аршавин время от времени навещает детей. Сама телеведущая не препятствует его встречам с сыновьями и дочерью.