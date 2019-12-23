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«Точно не за Аршавина»: Барановская призналась, что готова к замужеству

Телеведущая отметила, что сейчас в ее жизни есть сразу два любимых мужчины — это ее сыновья.

«Точно не за Аршавина»: Барановская призналась, что готова к замужеству
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

Юлия Барановская на личной страничке в Instagram ответила на анонимные вопросы своих поклонников. По словам соведущей Александра Гордона в программе «Мужское/Женское», она готова к замужеству. Знаменитость не сомневается, что в будущем у нее еще появится возможность почувствовать себя невестой. При этом телеведущая опровергла все слухи о воссоединении с футболистом.

«Нет, это не правда! Замуж выйду точно! Но не за Аршавина», — пояснила Юлия.

Телеведущая Юлия Барановская
Юлия Барановская призналась, что ей хотелось бы выйти замуж (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

По словам телеведущей, сейчас в ее жизни есть сразу два любимых мужчины — это ее сыновья. От спортсмена Барановская родила троих детей: старшему наследнику Артему исполнилось четырнадцать лет, дочери Яне — одиннадцать, а младшему сыну Арсению — семь лет. Соведущая Александра Гордона сама занимается воспитанием отпрысков. Барановская старается делать все для того, чтобы ее мальчики выросли настоящими мужчинами и всегда отвечали за свои поступки. Юлия не стала скрывать: Аршавин время от времени навещает детей. Сама телеведущая не препятствует его встречам с сыновьями и дочерью.

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«Точно не за Аршавина»: Барановская призналась, что готова к замужеству
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