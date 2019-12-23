«Саша меня в шутку называет мачехой»: Симоньян дружит со старшей дочерью Хмельницкой

Журналистка Маргарита Симоньян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как налаживала отношения с детьми своего мужа актера Тиграна Кеосаяна от первого брака. Как известно, у телеведущего две дочери от актрисы Алены Хмельницкой. Александре Кеосаян сейчас уже 25 лет, а Ксении – девять. Нынешняя и первая жена актера прекрасно ладят между собой.

«Саша была при нашей первой встрече на дне рождения ее сестры очень суровой. Я, конечно, тоже нервничала и переживала. Потом Саша стала часто приезжать к нам в гости. Мы много с ней говорили. Все спорные моменты проговаривали. Может год такое наше общение продолжалось, а потом лед был растоплен. Саша понимала, что лучше ей быть внутри большой семьи. Мы вышли из этой непростой ситуации и все что-то обрели», — заметила Маргарита Симоньян.

По словам журналистки, можно сохранять прохладные отношения десятилетиями, а можно попробовать жить в мире и всем вместе. Они пошли именно по такому пути.

«Саша меня в шутку называет мачехой. А я ее падчерицей», — подметила Маргарита Симоньян.