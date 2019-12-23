ЗВЕЗДЫ

«Я расстроена»: Хилькевич отказалась готовить на Новый год и украшать елку

Актриса наняла специалистов и избавила себя от лишних забот.

«Я расстроена»: Хилькевич отказалась готовить на Новый год и украшать елку
Анна Хилькевич. Фото https://www.instagram.com/annakhilkevich/

Анна Хилькевич в этом году решила избавиться от лишней предновогодней суеты. Вместо того, чтобы резать салаты и копошиться в гирляндах, она просто наняла специалистов, которые избавили ее от лишнего труда.

Теперь вместо просто наряженной елочки у звезды украшена вся квартира в единой стилистике. С одной стороны, ей это очень нравится, но, с другой, огорчает. «Я немного расстроена, что с детьми не получилось заняться украшением самой елочки», — призналась она в интервью Teleprogramma.pro. В итоге Анна решила, что будет чередовать дизайнеров  с детьми.

Над новогодним столом актриса тоже решила не мудрить и заказать готовые блюда к празднику  в кейтеринговой компании. Праздник же звезда отметит дома со своими многочисленными родными, включая родителей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ХилькевичАнна Хилькевич готовится снова стать матерьюАнна Хилькевич последние новостиАнна Хилькевич фотоНовый год
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я расстроена»: Хилькевич отказалась готовить на Новый год и украшать елку
Интересно?
Поделись с друзьями: