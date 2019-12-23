«Я расстроена»: Хилькевич отказалась готовить на Новый год и украшать елку

Анна Хилькевич в этом году решила избавиться от лишней предновогодней суеты. Вместо того, чтобы резать салаты и копошиться в гирляндах, она просто наняла специалистов, которые избавили ее от лишнего труда.

Теперь вместо просто наряженной елочки у звезды украшена вся квартира в единой стилистике. С одной стороны, ей это очень нравится, но, с другой, огорчает. «Я немного расстроена, что с детьми не получилось заняться украшением самой елочки», — призналась она в интервью Teleprogramma.pro. В итоге Анна решила, что будет чередовать дизайнеров с детьми.

Над новогодним столом актриса тоже решила не мудрить и заказать готовые блюда к празднику в кейтеринговой компании. Праздник же звезда отметит дома со своими многочисленными родными, включая родителей.