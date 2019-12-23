Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич: «Мы планируем третьего ребенка»

Все меньше времени остается до празднования Нового года. Актриса Анна Хилькевич рассказала в интервью Teleprogramma.pro о том, что встретит праздник в кругу своей семьи, а потом полетит отдыхать в другую страну. Также артистка нам сообщила, что приготовит на новогодний стол, и собираются ли они с мужем завести третьего ребенка.

— Вы уже украсили квартиру к Новому году?

— В этом году Новый год мы собрались отмечать всей семьей — с бабушками и дедушками, и я подошла к вопросу более профессионально.

Наняла специальную компанию, и мне украсили не только елку, но и всю квартиру — все получилось в едином стиле и в единой гамме. Конечно, я немного расстроена, что с детьми не получилось заняться украшением самой елочки, но ничего, будем чередовать.

— То есть Новый год отметите в этом году дома?

— Да, дома, с семьей. У нас уже готов сценарий для новогодней ночи! Мы с мамой готовим конкурсы с призами и ночными гуляниями, все по классике жанра нашей семьи. А отдыхать улетим уже после Нового года.

— Какие у вас существуют новогодние традиции?

— Под бой курантов мы обязательно загадываем желания, а потом дружно подпеваем гимн России, который играет по телевизору. Ну и, конечно же, дарим друг другу подарки — все как у людей.

— Загадаете в этом году третьего малыша?

— В целом, мы планируем третьего ребенка, но не сейчас, а когда-нибудь в будущем. Пока я хочу насладиться взрослением уже существующих дочерей, потому что все-таки мама одна и папа один, и наше личное время мы хотим уделить по максимуму для каждого из детей…

— Что приготовите в этот Новый год?

— Раньше, конечно, я занималась готовкой, мы вместе с родными накрывали на стол и бегали с тарелками, было очень суетливо. В этом году я планирую решить этот вопрос по-другому. Я закажу уже готовые блюда, которые останется только поставить на стол.

— Вы написали книгу «Мама любит всех». О чем она? Вы ее сами написали или вам помогли? Откуда взялась эта идея в принципе?

— Я написала сама, но, конечно же, мне помогал редактор.

Решила начать с такого непростого вопроса как ревность старшего ребенка к младшему. Этой темой многие родители пренебрегают, а зря, ведь сознание ребенка формируется и за счет этих, казалось бы, мелочей. Раньше этот вопрос стоял и в моей семье.

Но когда я прочитала книгу своей старшей дочке Аркаше, у нее выступили слезы на глазах, и она задавала мне очень правильные вопросы. Нам это помогло.

— Уже построили планы на 2020 год?

— Планы уже есть: выпустить спектакль, сняться в двух новых проектах, открыть еще один салон в Москве, ну и много еще разного творчества впереди! И воспитание моих малышек — самый важный план!

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет Анну Хилькевич и ее семью с наступающим Новым годом! Пусть все ваши мечты сбудутся!