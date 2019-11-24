Довлатова пришла на «Золотой граммофон» в платье с глубоким декольте

Вручение национальной премии «Золотой граммофон» — это, конечно, не только не только любимые песни, ставшие в этом году самыми популярными и любимыми. Это и донные, откровенные, красивые наряды звезд.

Свое золотистое платье на церемонии представила и одна из ведущих «Русского радио» Алла Довлатова. После вручения премии снимок с концерта Алла опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. V-образный вырез наряда очень впечатлил подписчиков ведущей.

«Вы очень красивая нимфа, богиня, королева, жрица», «Красоточка наша! Какое шикарное платье у Аллуси!», — пишут в комментариях фанаты звезды.

Напомним, одной певиц, выступившей на концерте, стала Вера Брежнева, которая со сцены призналась мужу в любви на фоне слухов об их разводе.