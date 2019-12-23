Мария Миронова наняла няню для своего новорожденного сына

В конце сентября этого года актриса снова стала мамой.

Актриса Мария Миронова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что в воспитании сына ей помогает няня. Ребенок, напомним, появился на свет 30 сентября 2019 года от ее четвертого мужа.

«Я в декрете вообще-то официальном пока, но уже активно работаю. Я очень люблю ходить, гулять, бегать. Люблю все, что связано с движением. Я просто не выставляю в социальные сети свои тренировки, хотя постоянно занимаюсь спортом, чтобы быть в хорошей форме», — отметила актриса.

Как сказала Мария Миронова, она решила приехать обратно в Россию из Греции, где жила последние месяцы, потому что очень соскучилась по родным. «Просто очень устала в Европе. А вообще я солнцезависимый человек, поэтому обязательно поеду обратно в Грецию», — заметила актриса.

По ее словам, в воспитании сына ей помогает няня. «Я не боюсь с ней оставлять ребенка, это зависит от человека. У меня скоро съемки сразу в нескольких проектах, поэтому основная нагрузка ляжет на няню. Что касается Нового года, то праздник буду отмечать дома с родными», — заявила Мария Миронова.