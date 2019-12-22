«Прическу вы не поменяли»: Петров очаровал поклонников детской фотографией

Оказывается, знаменитый актер Александр Петров в детстве мечтал стать футболистом, «выходить на огромные стадионы и забивать голы».

больше по теме Александр Петров возглавил список самых популярных актеров уходящего года За год актер снялся сразу в нескольких успешных фильмах.

Артист признался, что ни капли не сожалеет о том, что мечта его юности не сбылась. Впрочем, частично она все-таки осуществилась, когда Петров сыграл великого футболиста с трагической судьбой в киноленте «Стрельцов». На широких экранах фильм появится 16 апреля 2020 года.

«По сути я осуществил свою детскую мечту, все же стал футболистом. На экране, да, но стал же», — написал он в личном блоге.

Свое признание артист проиллюстрировал детской фотографией в спортивном костюме, чем вызвал волну умиления у поклонников.

«Прическу вы не поменяли». «Вот это малыш. Носик – пуговка», «Саша – красавчик! Уважаю как человека и великолепного актера!», «Как Хулио Иглесиас!», «Конечно, твое призвание быть атистом. У тебя такая бешеная внутренняя энергетика мужская, живость, чертовское обаяние!» — можно прочитать в комментариях в Instagram Александра Петрова.

Кстати, Александр Петров вырос в обычной российской семье, его папа работает инженером-электриком, а мама – медработник. Актер рано начал зарабатывать, еще подростком он устроился на бетонный завод, где самостоятельно делал плитку. На свою первую зарплату он купил свой первый сотовый телефон.