ЗВЕЗДЫ

Николай Басков объяснил, в чем смысл жизни, и спел «Шарманку» с матом

43-летний артист пришел на нецензурное YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Николай Басков объяснил, в чем смысл жизни, и спел «Шарманку» с матом
Николай Басков пришел на молодежное шоу. Фото: Komsomolskaya Pravda

Певец Николай Басков стал новым гостем YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Напомним, в программу приглашают музыканта взрослого поколения и кумира молодежи. 43-летний «золотой голос России» в этот раз выступил в качестве «старика», но сразу заявил, что неплохо разбирается в современной музыке.

При этом уже после десятой минуты шоу мужчина стал брюзжать и критиковать свежие песни рэперов. По его мнению, молодежная музыка вдалбливает в головы слушателей, что верить надо только в себя, но при этом в жизни нет никакой цели. Его оппонент — 21-летний артист Моргенштерн — подтвердил, что в жизни смысла нет и незачем его придумывать. Но затем рэпер спросил у эстрадного певца, а в чем он видит этот самый смысл.

«Это любовь. Любовь ко всему, что ты делаешь, с кем ты общаешься», — ответил на вопрос Басков, хотя и не был понят молодым парнем.

Артисты немного поспорили, но Максим Галкин их примирил. Оно попросил Николая спеть «Шарманку», а Моргенштерна вставить в песню матерные слова. В конце передачи народный артист России признался, что прослушивание музыки подростков было для него тяжелым опытом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим Галкин последние новостимолодёжьМоргенштернмузыкаМузыкалитиНиколай БасковНиколай Басков последние новостиНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Николай Басков объяснил, в чем смысл жизни, и спел «Шарманку» с матом
Интересно?
Поделись с друзьями: