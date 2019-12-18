Николай Басков объяснил, в чем смысл жизни, и спел «Шарманку» с матом

Певец Николай Басков стал новым гостем YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Напомним, в программу приглашают музыканта взрослого поколения и кумира молодежи. 43-летний «золотой голос России» в этот раз выступил в качестве «старика», но сразу заявил, что неплохо разбирается в современной музыке.

При этом уже после десятой минуты шоу мужчина стал брюзжать и критиковать свежие песни рэперов. По его мнению, молодежная музыка вдалбливает в головы слушателей, что верить надо только в себя, но при этом в жизни нет никакой цели. Его оппонент — 21-летний артист Моргенштерн — подтвердил, что в жизни смысла нет и незачем его придумывать. Но затем рэпер спросил у эстрадного певца, а в чем он видит этот самый смысл.

«Это любовь. Любовь ко всему, что ты делаешь, с кем ты общаешься», — ответил на вопрос Басков, хотя и не был понят молодым парнем.

Артисты немного поспорили, но Максим Галкин их примирил. Оно попросил Николая спеть «Шарманку», а Моргенштерна вставить в песню матерные слова. В конце передачи народный артист России признался, что прослушивание музыки подростков было для него тяжелым опытом.