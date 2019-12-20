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«Света — мой пинок в мягкое место»: Лолита призналась, чему учится у Лободы

56-летняя певица равняется на свою молодую коллегу.

«Света — мой пинок в мягкое место»: Лолита призналась, чему учится у Лободы
Лолита преклоняется перед самодостаточностью молодой подруги. Фото: Komsomolskaya Pravda

На YouTube-шоу «#безфильтров» певица Лолита Милявская высказалась о своем уважении к Светлане Лободе. Несмотря на то, что разница в возрасте у двух артисток составляет почти 20 лет, молодая звезда является в каком-то роде наставником для своей возрастной коллеги.

«Мне нравится ее любовь к себе, я во многом у нее учусь. Поскольку мы дружим, я ей всегда говорю: «Света, ты для меня такой пинок в мягкое место». У нее очень правильное поведение, она — центр своей вселенной. Ни у Аллы Борисовны такого не было такого, ни у меня», — откровенно призналась Милявская.

Лолита сказала, что у Лободы есть невероятная самодостаточность в характере, которой не хватает взрослым исполнительницам. По словам Милявской, Пугачева всегда говорила ей развивать это качество, а она про себя отмечала, что и Примадонна не обладает им в нужной степени.

Напомним, Лолита и Лобода дружат уже около десяти лет. Недавно артистки встретились за кулисами «Песни года», и первая бросилась лобызать руки второй. Тогда Милявская призналась в Instagram, что восхищается подругой и та дает ей очень многое.

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«Света — мой пинок в мягкое место»: Лолита призналась, чему учится у Лободы
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