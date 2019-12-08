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Милявская прилюдно облизала руки Лободе

7 декабря состоялся концерт "Песня года". В ходе светского мероприятия произошло много необычных событий.

Милявская прилюдно облизала руки Лободе
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Так, например, певица Лолита Милявская при всех расцеловала руки поп-исполнительнице Светлане Лободе. Перед этим артистки долго обнимались и признавались друг другу в любви.

Кадр, на котором запечатлено лобызание, опубликован на личной странице Лободы в Instagram. И даже в социальной сети звездные подруги не упустили возможности лишний раз сказать друг другу теплые слова.

«Обожаю тебя! Ты такая красотка!!! Всегда!»— заявила Светлана.

«Ты мне даешь очень много!! Восхищаюсь тобой!»— ответила Лолита.

Напомним, их дружба завязалась около десяти лет назад. Милявская увидела выступление Лободы на «Евровидении 2009» и поспешила поделиться с ней своим восторгом. Тогда же она дала начинающей звезде несколько полезных советов, которые в последствие оказались очень актуальны и действительно помогли Светлане, в чем она сама неоднократно признавалась.

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Милявская прилюдно облизала руки Лободе
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